Zapatistas llaman a mujeres a protegerse y defenderse

Durante la clausura del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, las zapatistas llamaron a apoyarse, protegerse y defenderse de los embates que puedan sufrir en la lucha por la libertad, la justicia y la vida.

El mensaje de cierre, leído por la comandanta Jéssica, conmocionó a las presentes tras escuchar que la empatía fue la emoción que más predominó durante los tres días que duró el congreso donde la mayoría de las mujeres compartieron sus historias de violencia, ante un público que comprendió sus heridas.

Asimismo, felicitó a las "luchadoras" por haberse organizado para escuchar, comprender, dialogar y generar propuestas que ayuden a "parar las violencias que sufrimos.

"Llegamos a un acuerdo de decir, de comunicar y de gritar que no estamos solas, que no estás sola compañera y hermana; pero no basta, no es solo consuelo lo que necesitamos y merecemos es la paz y la justicia", sostuvo.

Exhortó a las mujeres a no perder el contacto y a poner en práctica todo lo que aprendieron y experimentaron durante el encuentro que tendrá su próxima edición en marzo del 2020.

"Tenemos unos meses hermanas y compañeras para avanzar en este trabajo no vaya a ser que el próximo año nos encontremos y sigamos con la violencia hacia las mujeres y sin ideas ni propuestas que la hagan parar", puntualizó la comandanta Jéssica.

Luego del discurso, el acto de despedida preparado por las milicianas y el canto de denuncia chileno "Un violador en tu camino" provocó los aplausos de las presentes, quienes se fueron satisfechas de las vivencias en el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan en el Caracol Morelia.