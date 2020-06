'Yo ordené liberar a Ovidio Guzmán': López Obrador

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confesó que fue él quien ordenó liberar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, en el fallido operativo militar ocurrido en octubre de 2019 en Culiacán.

Fue durante su conferencia matutina, realizada este viernes en Cuernavaca, Morelos, donde el mandatario habló sobre el tema; insistió en que la decisión fue tomada para no poder en riesgo a la población.

"Yo ordené que se detuviera ese operativo y se dejara en libertad a ese presunto delincuente. "Se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa", declaró López Obrador.