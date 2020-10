Yeidckol Polevnsky es internada en hospital con COVID-19 tras varios estudios clínicos

CDMX.- La secretaria General del CEN de Morena informó el día de ayer que recién le entregaron los resultados de una prueba en la que dio positivo a COVID-19, sin embargo, hace un par de horas dio a conocer que tras otros análisis clínicos, el médico decidió que debería de quedarse internada en el hospital.

Pese a que se encuentra atravesando la enfermedad generada por el virus SARS-Cov-2, la política de Morena continúa activa en Twitter,donde hace una hora compartió una entrevista que tuvo ante los medios de comunicación recientemente.

Mientras muchas personas expresaron su apoyo a la morenista, otras cuantas personas sugirieron que es muy probable que esté siendo atendida en una clínica privada por lo que algunos la criticaron alegando el hecho de que la mayoría de la población no puede permitirse eso.

En Hospital particular ???? más dirigido a ser hotel 4*/5*, ahí no esperas de pie cargando tu suero, ahí no salen a la calle a dar informes, ahí no ves los pasillos con gente quejándose del malestar, ahí no escuchas no hay servicio hasta 4 días después, ahí no hay pases de visita