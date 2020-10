Maestra olvida apagar micrófono, dice que sus alumnos 'no entregan ni mad...' y la exhiben en redes

Coahuila.- De nueva cuenta, un maestro se ve envuelto en una polémica en redes sociales, luego de que fuera exhibido insultando a sus alumnos.

En esta ocasión, se trata de Norma Hernández Urquidi, profesora de la Escuela Secundaria Profesor Federico Berrueto Ramón, en Saltillo.

A través de redes se viralizó una grabación que muestra a la docente hablando por teléfono mientras realizaba una videollamada, ella olvidó apagar el micrófono de su computadora mientras mantenía conversación con otra persona, con quien se quejaba del bajo rendimiento que han mostrado sus alumnos.

"Nombre, pinches huercos, no, no me entregan ni madres. Y luego déjame decirte otra cosa, me los están mandando todos hechos un desmadre", dijo la maestra.