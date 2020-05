VIDEO: Mapaches piden comida afuera de una tienda y se vuelven virales

JALISCO.- Durante la cuarentena se han percibido varias situación en relación a la naturaleza, pues tras la ausencia de personas, la vida salvaje ha aparecido en algunos lugares públicos, como hace poco sucedió con un grupo de mapaches que pedía comida afuera de una tienda de conveniencia.

Debido a esta sorprendente acción, el video que captó el momento se hizo viral en redes sociales y causó varias opiniones al respecto. Esta situación se dio a las afueras de un Oxxo ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco.

En el video se puede observar que hay un grupo de cuatro mapaches que se acercan rápidamente a un joven que traía consigo un paquete de galletas, a lo que este les da unas cuantas.

Los tiernos animales se las devoran, por lo que acuden de nuevo a él para que les regale un poco más, siendo así que el joven accede. Sin embargo, esto ha hecho que algunos internautas opinen al respecto.

Algunos mencionaron que había sido un tierno gesto por parte del joven, mientras que otros opinaron que había sido una acción desaprobatoria, pues el alimento no era el adecuado para los animales.

"Sentí chingón que les dieran de comer y sentí feo que con el hambre que tienen, que hasta hacen a un lado su miedo o instinto no sé cómo decirlo... voy a ir a ese lugar y me los voy a robar", "Desgraciadamente estamos desplazando su hábitat y por hambre se vuelven tan vulnerables. A mí también se me llenó el corazón de que les alimentaran aunque a la autora del vídeo le llovieron críticas por no alimentarlos adecuadamente", fueron algunos de los comentarios que escribieron los internautas en redes sociales.

Cabe mencionar que no es la primera vez que estos mapaches han aparecido afuera de este Oxxo pidiendo comida, pues al revisar en internet han aparecido varios videos de gente dándole de comer a estos mamíferos a lo largo de los años.













Y de hecho cerca de ese Oxxo hay una negocio que se llama Taquería Los Mapaches, donde no sólo encontrarás deliciosos tacos, sino también a cierta hora de la noche aparecen un grupo de mapaches que rondan las mesas en busca de algo de alimento.

De acuerdo con el portal alternativomx, estos animalitos están acostumbrados a convivir con las personas, por lo que no representan un riesgo, ya que provienen del estero El salado el cual se encuentra cerca de la taquería y no son criados en cautiverio.

(Con información de Azteca Noticias y Alternativo)