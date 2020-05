Vicente Fox asegura vivir 'al día'; lo destrozan en redes sociales

Monterrey.- Una ola de críticas y burlas en redes sociales han desatado las declaraciones del expresidente de México, Vicente Fox, quien dijo vivir "al día" derivado de la pandemia por el COVID-19.

Durante una entrevista para la cadena CNN en Español y, ante la duda sobre la honestidad que tuvo durante su sexenio (2000-2006), Fox reveló su situación económica.

"Yo he hecho mi patrimonio con trabajo, si con una herencia de mi padre. Yo trabajo en el rancho, hemos logrado salir adelante. No hay riqueza, ni dinero escondido. Vivo al día. Todo el dinero lo he metido a las fundaciones como Vamos México, Centro Fox. "Ahorita difícilmente tengo para comer, yo no le he robado un centavo a nadie", respondió enérgicamente el exmandatario.