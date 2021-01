'Vacunas sí atacan nueva cepa': AMLO pide no caer en pánico

Ciudad de México.- Para enfrentar la crisis sanitaria por Covid-19 y no dejarse afectar por la ´´psicosis´´ ante la nueva cepa del virus, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a vacunarse contra esta enfermedad y a respetar las fechas en las que se les asignará el medicamento.,

Al informar que arribarán 436,000 dosis del fármaco de Pfizer/BioNTech, las cuales serán repartidas a todo el país para continuar con la vacunación del personal médico, el mandatario urgió a la población a protegerse y a no temer a efectos secundarios.

"Convoco a los mexicanos a vacunarse contra el Covid-19 en el momento en el que le corresponda a cada uno. Tenemos que protegernos. Es la única alternativa que tenemos para enfrentar esta pandemia: la vacuna. Siempre se dijo, que es terrible esta pandemia, que ha causado mucho dolor", comentó.

Ante los cuestionamientos sobre el proceso de vacunación en el país, López Obrador aclaró que México es el país número 18 en el mundo en la aplicación de vacunas contra el Covid-19, pese a su gran población, de 130 millones de habitantes.

Comentó además que México espera llegar a prontos acuerdos con otras farmacéuticas, como CanSino, para la obtención de vacunas para iniciar la aplicación a adultos mayores.

En torno a la nueva cepa de SARS-CoV-2, que fue detectada en Tamaulipas en una persona que viajó desde Reino Unido, el presidente dijo que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informaría todos los datos al respecto.

Sin embargo, aclaró que las vacunas que las farmacéuticas elaboran también sirven para combatir a estas nuevas variantes del virus.

"Según los especialistas, estas variantes son también neutralizadas con la vacuna, no quiere decir que surgen nuevas variantes y las dosis ya no sirven, no, Pfizer y todas las demás tienen capacidad para crear defensas ante la pandemia", dijo el mandatario, e insistió en que su gobierno proporcionará la vacuna a todos los mexicanos de forma gratuita.

Salud federal sólo confirma un caso de nueva cepa Covid

Autoridades de Salud dieron a conocer ayer que hasta el momento sólo se tiene confirmado un caso de la nueva cepa del coronavirus y se analizan dos posibles casos sospechosos en Tamaulipas y en NL.

El director de Epidemiología, José Luis Alomía, informó que las autoridades de Tamaulipas ya enviaron la muestra al laboratorio federal del InDRE y Nuevo León lo hará hoy para confirmar o descartar el diagnóstico.

"Hasta el momento sólo tenemos confirmado un caso en el país, el día de mañana enviarán la muestra al InDRE para proceder con la secuenciación que confirmará o no la presencia de la variante", dijo.

Además, dijo que no se ha identificado que la nueva cepa ocasione una enfermedad más grave.

Por su parte, la secretaria de Salud del estado de Tamaulipas, Gloria Molina, confirmó ayer que el primer caso de México de la nueva cepa de Covid lo presentó un buzo de plataforma petrolera, de 56 años.

Enviará NL muestras para análisis; falta evidencia

La Secretaría de Salud de Nuevo León informó ayer que, tras un análisis hecho de manera aleatoria, se detectó lo que podría ser la nueva cepa del Covid, aunque esto aún no está confirmado.

Dentro de la rueda de prensa, Manuel De la O, titular de la dependencia, dijo que se hizo un estudio del 7 al 10 de enero de 30 muestras a pacientes con carga viral alta y que se encontraban fuera del rango normal observado del SARS-CoV-2, ubicando en una de ellas una similitud con la nueva cepa.

"Encontramos, de las 30 muestras, una con el genoma viral con una similitud del 96.3%, eso nos indica que hay que confirmar, que hay que estar completamente seguros si se trata de ese virus o no" , expresó el funcionario.

De la O explicó que ésta será enviada al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para que este confirme o descarte si se trata de la cepa descrita de Reino Unido.

"Vamos a mandar a (la Ciudad de) México (...) ellos tienen un grupo de expertos que van a conformar si es o no. Hay que estar seguros 100% si es", concretó el secretario de Salud de NL.

Indagan muerte de médico vacunado; no padecía enfermedades

La muerte del ginecólogo Gregory Michael, quien falleció unas dos semanas después de recibir la vacuna contra el Covid-19, está siendo investigada por la oficina del médico forense del condado Miami-Dade, Florida.

Michael, quien no padecía enfermedades y trabajaba desde hace 15 años en el hospital Mount Sinai –que por razones de privacidad no ha informado sobre el caso– falleció tras ser inoculado con el fármaco de Pfizer-BioNTech.

El médico, de 56 años de edad, recibió el pasado 19 de diciembre una dosis de la vacuna y murió entre el 3 y el 4 de enero, según señaló Darren Caprara, director de operaciones de la oficina del médico forense.

Portavoces de la oficina del forense precisaron que su muerte no se ha relacionado de forma definitiva con la vacuna suministrada por la farmacéutica estadounidense, pero por otro lado, si bien no hay pruebas determinantes de que se haya muerto por la vacuna, tampoco parece haber otra causa ya que el médico no padecía ninguna enfermedad, por lo que los posibles efectos secundarios de la vacuna es una de las posibilidades que se investigan.

La forma y causa de la muerte "está pendiente", confirmó Verónica Melton-Lamar, coordinadora de registros médicos de la oficina forense de Miami-Dade.

La oficina del médico forense de este condado trabajará las próximas semanas en conjunto con el Departamento de Salud de Florida y los gubernamentales Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para determinar la causa de la muerte.

CDC toma nota

Los CDC señalaron en un comunicado que tienen conocimiento "de la muerte reportada en Florida de un individuo que recibió la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el Covid-19 unas dos semanas antes de fallecer".

Entre los más de 5 millones de personas en Estados Unidos que han recibido una dosis de la vacuna contra el Covid-19 no se han visto "preocupantes reacciones graves" a las mismas, "más allá de los 29 casos de reacciones alérgicas graves", dijeron el miércoles pasado funcionarios de los CDC.

"Los beneficios conocidos y potenciales de las vacunas actuales contra el Covid-19 superan los riesgos conocidos y potenciales de contraer Covid-19, dijo Nancy Messonnier, directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC, quien aclaró que, no obstante, se pueden presentar "posibles eventos de salud graves en el futuro".

Pfizer atiende caso

"Estamos investigando activamente este caso, pero no creemos en este momento que haya una conexión directa con la vacuna", dijo por su parte la farmacéutica Pfizer en un comunicado.

"Es un caso clínico muy inusual de trombocitopenia grave, una condición que disminuye la capacidad del cuerpo para coagular la sangre y detener la hemorragia interna", ahondó.

'Era defensor de las vacunas'

La esposa de Gregory Micheael dijo que su esposo era un defensor de las vacunas y que por eso se apuntó en primera línea para recibir lo más rápido posible el fármaco de Pfizer-BioNTec.

Pero, tres días después de recibir la inyección, la esposa del médico dijo que su esposo notó graves vasos sanguíneos rotos en sus pies y manos, lo que lo llevó a ir a la sala de emergencias.

Allí, le diagnosticaron "trombocitopenia inmunitaria", que evita que la sangre se coagule, según la cónyuge.

"Después de dos semanas tras la vacunación, Michael tuvo un accidente cerebrovascular hemorrágico causado por la falta de plaquetas, que le quitó la vida en cuestión de minutos", escribió en Facebook.

"Era un hombre de 56 años muy saludable, amado por todos en la comunidad, dio a luz a cientos de bebés saludables y trabajó incansablemente durante la pandemia", abundó.