Vacunar a menores: Revela AMLO que ya van 250 amparos; acusa que haya campaña detrás

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que ya son 250 amparos registrados para vacunar contra Covid-19 a menores en 19 entidades de la República, pero que en cuatro se concentra la mayoría.

Ante ello, el titular del Ejecutivo Federal pidió investigar la forma en que se están presentando las demandas, pues ve que hay una campaña detrás, que puede tratarse de un "asunto de interés".

"Hay estados en donde se están presentando más amparos, ya lo estoy viendo como una acción concertada, ya ven cómo le hacen también en el caso de los mensajes, ¿cómo se llama a eso?, nado sincronizado, sí, que echan a andar campañas", expresó el mandatario nacional.

De esos 250 amparos, 25 se interpusieron en Veracruz, 27 en Oaxaca, 42 en el Estado de México y 43 en la Ciudad de México.

En cuanto a la decisión de si vacunar o no a los menores de edad en el país, López Obrador reiteró que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no lo aconseja.

"No se puede ir en contra de la ciencia solo por el lucro. Eso no significa que no nos importen los niños y las niñas y proteger la vida, no vaya a malinterpretarse", refirió el presidente de México.

Niña con diabetes reclama no haber recibido la vacuna contra Covid

Los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los amparos registrados para vacunar contra Covid-19 a menores en distintos estados del país, llega luego del reclamo de una niña de 12 años con diabetes a las autoridades de salud.

El pasado jueves, Zulema González García reclamó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, no haber recibido la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, pese a tener una resolución judicial.

En un video publicado en Twitter, la menor de edad expuso la resolución del Poder Judicial de la Federación para que sea inmunizada debido a que padece diabetes tipo 1 y recordó las palabras que el funcionario federal le dijo en abril del 2020.

"Pero de todos modos niños, niñas, hombres y mujeres que tienen diabetes tipo 1, deben considerarse de mayor probabilidad, mayor peligro de complicarse del Covid. Entonces, hay que tener las mismas preocupaciones, adicionales que se tienen con los adultos mayores y también las personas que tienen otras enfermedades en la edad adulta", explicó el subsecretario en aquella ocasión.

Zulema, originaria de Veracruz, afirmó que en esa entidad se le negó la vacuna con el argumento de que así lo indicó el gobierno federal.

De modo que, no pudo ser inmunizada contra el virus tras pasar varias horas haciendo fila y esperando su turno.

