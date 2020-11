Vacuna de Pfizer contra Covid-19 es prometedora pero su distribución es un gran reto

Tras el anuncio de la empresa farmacéutica estadounidense Pfizer sobre su vacuna contra el Covid-19 y su efectividad de un 90 por ciento, se dio a conocer que ahora el gran reto es la distribución de la misma por todo el mundo.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, aseguró que México no cuenta con la red de ultracongelación necesaria para conservar la vacuna a temperaturas de -70 grados centígrados como lo requiere.

Sin embargo, López-Gatell aseguró que el país no es el único que no cuenta con dicho sistema de ultracongelamiento, sino que, incluso países como Estados Unidos y Alemania tampoco lo tienen.

No obstante, el subsecretario de Salud se permitió asegurar que existen posibilidades de inversión que ya están siendo evaluadas por las autoridades correspondientes en México y destacó que éste es un obstáculo generalizado.

Cabe destacar que la distribución del producto se considera un reto cuando se habla de millones de dosis, pero si únicamente fuera una o un puñado de dosis, quizás no sería visto de dicho modo.

Tanto para transportar las vacunas por aire y tierra, se requiere de instalaciones de distribución para ser llevadas a centros de salud locales como clínicas, farmacias, hospitales y cualquier otro lugar donde se administre.

Pero, muchos de esos centros de atención primaria comunes no cuentan con la tecnología necesaria para mantener la vacuna durante mucho tiempo, ya que debe aplicarse en máximo cinco días después de su descongelamiento.

