´Un día sin mujeres´, ¿sabes lo que significa este movimiento?

Ante el hartazgo con las autoridades por el incremento en los feminicidios, colectivos de mujeres en todo el país han lanzado la convocatoria: Paro Nacional: Un Día sin mujeres.

La propuesta es que el próximo lunes 9 de marzo, un día después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ninguna trabajadora salga a las calles ni vaya a su centro de trabajo.

En los carteles que se han empezado a difundir se puede leer: ´´¡Sin mujeres!. ¿No nos cuidan?, ¿No existimos?. ¡Miren como sería si no existiéramos más!. No niñas en las escuelas, no maestras, no mujeres en las calles. No vayas al super, no compres nada, No pidas uber, no pidas comida. Pasa la voz. ¡Únete!´´.

"Los días sin nosotras se extenderán todos los días que sean necesarios, vamos a paralizar la economía del país. Todas las protestas han servido porque antes no se mencionaban los feminicidios, los ocultaban en la Ciudad de México. Por lo menos ya hay apertura en los medios, antes victimizaban a las muertas´´, señaló a CNN en Español, Yesenia Zamudio, madre de una víctima de feminicidio.

Los recientes casos de la Fátima e Ingrid, una menor y una mujer que fueron asesinadas, ha dejado al descubierto la falta se sensibilidad del gobierno federal y las nulas acciones para actuar.

En el caso de Fátima la Fiscalía capitalina falló en los protocolos de búsqueda, además de hacer conjeturas sin pruebas.

En 2019, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 976 delitos de feminicidio.

Esta cifra ´´amenaza´´ con superarse este año, pues sólo en 48 días que van de 2020 han ocurrido 265 feminicidios.