"Tus hijos van a ver nadamas lo que te va a pasar": fiscales amenazan a un hombre

En redes sociales un video se viralizó cuando captó a dos fiscales amenazando a un ciudadano en la Ciudad de México.

Los hechos fueron captados en calles de la colonia Guerrero de la CDMX.

Marco Antonio Herrera a través de su cuenta de Twitter compartió el video en el que se observa cuando dos presuntos integrantes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) descienden de un vehículo blanco que obstruía el paso peatonal.

Los presuntos fiscales se molestaron después de que Marco Antonio les pidiera mover el automóvil, por lo que comenzaron a amenazar al ciudadano diciendo que no moverían el automóvil.

"Te estoy dando la ultima oportunidad, tus hijos van a ver nadamas lo que te va a pasar": mencionó uno de los agresores.

Cuando el video comenzó a viralizarse, algunos internautas compartieron dos fichas donde presuntamente los agresores eran identificados, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que los agresores no correspondían a las fichas.

Así mismo la FGR afirmó que intentan localizar al probable integrante de la institución.

#FGRInforma respecto a los hechos protagonizados por un probable integrante de esta Institución. Dicha persona no pertenece ni labora en la #FGR ; sin embargo, estamos localizando al agraviado para canalizarlo con las autoridades correspondientes para que efectúe su denuncia.

Hasta el momento se desconoce la verdadera identidad de los hombres.

Personal de la #SEIDO @FGRMexico, se molesta porque le pido que permita el paso peatonal. "Me van a dar la última oportunidad si no mis hijos van a ver lo que me va a pasar"

Esto en zarco y soto @GobiernoMX @UCS_GCDMX @Claudiashein @inakimanero @RuidoEnLaRed @isidrocorro #Lord pic.twitter.com/OK7nuY3mIl