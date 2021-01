Turistas compran pruebas falsas de Covid-19 para salir de México

CANCÚN, MÉXICO.- Las nuevas reglas de entrada a Estados Unidos y una veintena de países que exigen prueba de resultados negativos de Covid-19 antes de permitir a los visitantes volar desde otros países, por lo que algunos viajeros que se encuentran en México han acudido al mercado negro para obtener una prueba falsa y así poder salir del país.

Luego de que Estados Unidos y una veintena de países exigieran a los viajeros una prueba negativa de coronavirus dentro de los tres días para poder ingresar al país desde el extranjero, un modelo de fraude se está extendiendo por todo el mundo: la venta de pruebas falsas de COVID-19.

De acuerdo a El País, los turistas internacionales han acudido al mercado negro en México para comprar pruebas apócrifas por un valor en promedio de entre US $40 y US $100.

Los clientes suelen ser turistas en apuros que después de pasar varios días en las playas de Cancún tiene que volver a su país de origen, pero no se realizaron las pruebas de detección de coronavirus que les piden para volver.

Elías Camhaji cuenta que el cliente acude a un grupo de expatriados y turistas extranjeros en Facebook para contactar a un intermediario, que le pasará un contacto, y un laboratorio le expedirá un documento personalizado para viajar desde México a cualquier país.

De acuerdo al intermediario el hecho de pagar menos de una quinta parte de lo que cuesta un test es porque "no te hacés el hisopado ni nada" y además es una opción conveniente "para ahorrarte las boludeces de esperar tantas horas", al final señala: "Deciles que es de mi parte porque si no, no te van a dar bola".

El contacto con la persona del laboratorio se hacen por WhatsApp, quien solo te pide tres datos: nombre completo, fecha de nacimiento y la hora de salida del vuelo. En el chat se acuerda qué hora y día debe ir en el certificado falsificado. Tras acordar las reglas, el vendedor envía un número de cuenta para realizar el depósito del pago, en este caso de 800 pesos. Una vez confirmado todo, el cliente recibe su documento en cuestión de minutos.

El documento que muestra El País cuenta con folio, número de cliente, código de barras y está avalado por un químico de un hospital privado a 15 minutos de la zona hotelera de Cancún. En el papel, que se lee la palabra "negativo", aparece como si el resultado hubiera sido validado a la mañana siguiente.

A principios de enero, el noticiero Journal da Band hizo un reportaje parecido en el que afirman que las pruebas falsas se conseguían entre 150 y 200 dólares, y el documento lo entregaban en menos de una hora.

A los turistas canadienses se los expedían por 100 dólares y en menos de una hora, según el diario Le Devoir de Quebec.

NO HAY DENUNCIAS

Al contactarse con el hospital como un cliente normal, el personal del laboratorio asegura que no existe forma de hacer trampa en el análisis. El certificado cuesta más de 4 mil pesos y se tardan al menos doce horas en entregarse.

Por su parte, las autoridades de salud de Quintana Roo informan que no existe denuncia por este tipo de fraude. Asimismo la Secretaría de Turismo del estado tampoco ha detectado ningún caso.

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO PARA EVITAR LAS PRUEBAS FALSAS?

La titular de Turismo, Marisol Vanegas, informa que para evitar las pruebas falsas, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha estipulado un formato especial y obligatorio que firman los turistas para hacerse responsables de que la prueba que están entregando es absolutamente auténtica, así que el que mienta está sujeto a una imputación formal.

"Teniendo esto ningún turista se arriesgará", asegura Vanegas.

Las autoridades internacionales destacan que este método se ha extendido por otros países. En diciembre de 2020, la Interpol denunció el interés de la delincuencia organizada por pruebas falsas de COVID-19.

"A medida que el tráfico internacional va reanudándose paulatinamente, la realización de pruebas de detección del virus será cada vez más importante, ya que los delincuentes, además de centrar sus objetivos en las vacunas contra la COVID-19, comenzarán a producir y distribuir en paralelo kits fraudulentos de detección del virus", advertía la Interpol a finales de 2020.

Para finalizar solo nos cabe destacar que al comprar este tipo de pruebas falsas no solo se incurre en un delito sino que se pone en riesgo a toda la población