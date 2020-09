Tunden a diputados de Morena por haber votado por el PRI y no por Noroña

CDMX.-Luego de que Fernández Noroña perdiera el puesto de titular de la mesa directiva de la cámara de diputados debido a que diputados de Morena votaran a favor del candidato del PRI en Twitter se ha criticado duramente a los diputados debido a que consideraron una traición su voto.

Sin embargo, a través de las redes sociales, varios diputados se han pronunciado al respecto justificando su voto y afirmando que no existe la corrupción en la 4T y que votaron en favor del cumplimiento de la ley.

No se vale el linchamiento mediático, mi respaldo es total a Morena, estoy tranquilo con mi convicción por la legalidad, no vote en favor del #PRI, vote en favor del cumplimiento del Reglamento y la Ley de @Mx_Diputados, ya lo dijo @lopezobrador_ maniobras ilegales en la #4T NO pic.twitter.com/vIDPDoTlzI