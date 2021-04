Tras segunda opinión médica, AMLO decide no vacunarse por ahora

Luego de buscar una segunda opinión médica, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que por el momento no es indispensable que se vacune contra Covid-19, ya que no tiene ningún problema de contagio ni de contagiar a nadie.

De acuerdo con López Obrador, que en enero contrajo la enfermedad del coronavirus, después de una revisión de sus estudios de laboratorio, los doctores que lo atendieron llegaron a la conclusión de que tenía suficientes anticuerpos.

El pasado miércoles, el mandatario nacional anunció que esta semana acudiría a "donde le corresponde" para la aplicación del antídoto contra el Covid-19, ésto después de que sus médicos se lo aconsejaron.

Sin embargo, este lunes, el titular del Ejecutivo federal aseguró que tras una nueva consulta médica se le indicó que no tiene ningún problema de contagio ni de contagiar a nadie.

Me habían dicho que sí, y el médico que me atendió me dijo que no, porque tiene suficientes anticuerpos y no hace falta. Incluso me planteó dos meses, que eso sí lo considero mucho y debe de revisarse el tiempo, pero que no tengo ningún problema de contagio ni de contagiar a nadie.