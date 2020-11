Hijastra echa a la calle a mujer de 85 años en Altamira, Tamaulipas

Tamaulipas. - Gran indignación entre la población de Altamira generó el caso de la señora María del Carmen Reyes de 85 años, quien fue despojada de su casa por parte de su hijastra.

Tras ejecutar una acción legal, a Dora García, identificada así por la víctima, poco le importó el estado de salud ni la avanzada edad de la abuelita, a quien terminó sacando de la casa junto a sus perros "Canelo" y "Negro".

Los hechos se registraron en el domicilio marcado con el número 1412 de la calle 5 de Mayo, en la colonia Nuevo Tampico.

Afuera de la vivienda, vecinos vieron a doña María, sentada en una silla de plástico; ella alega que le fueron robadas las escrituras de la casa, por lo que clama el apoyo de las autoridades para recuperar la propiedad.

"Yo quiero que me apoyen porque no tengo hijos, no tengo a nadie, ahorita solo me ayuda mi amiga Rosa, todas mis cosas están ahí afuera, en el patio, no tengo ni ropa. "Ya no puedo hablar más porque tengo mucho sentimiento, por qué me hicieron esto, yo no he sido mala con nadie, ella sabe bien cómo hemos vivido, no peleando", dijo llorando la afectada.