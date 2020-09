Maestra es suspendida tras gritarle a sus alumnos por tener apagada la cámara

Durango.- Una maestra de la facultad de psicología de la Universidad Juárez de Durango, fue suspendida y relevada temporalmente de sus labores luego de que se hiciera viral un video en el que se le aprecia gritándole a sus alumnos y poniéndoles falta por tener la cámara apagada durante una clase en línea.

Pese a que uno de los estudiantes le dijo que tenía problemas con su cámara y que probablemente era el Internet de la docente el que estaba mal, la maestra mostró poca empatía y se negó a hacerle caso.

Instantes después la maestra le dijo en tono muy fuerte al estudiante que ahora tenía falta.

"Mi internet está mal ¿Porque a ti no te veo? Úbicate niño, apágame tu micrófono, no me interesa, tienes falta.