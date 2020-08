Ingeniosos memes se hacen presentes con el regreso a clases y la caída de 'Zoom'

Vaya problema para los niños y maestros que este día regresaron a clases, pues la plataforma para llevar a cabo las clases en línea conocida como "Zoom", reportó fallas a nivel internacional.

Así que mientras se restablece el servicio a la normalidad de Zoom, los usuarios crearon algunos memes al respecto con la caída de la aplicación y el regreso a clases.

#zoom no se hubiera caido si alguien no se hubiera metido con el esposo de su mejor amiga pic.twitter.com/bLE0HGPmL7

#zoomoutage on the first day school for thousands of students. Look, it´s 2020 acting normal. #Zoom pic.twitter.com/alOnY2PQra