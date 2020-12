Taxista de CDMX sorprende a médico; no le cobra el viaje

El taxista Pabel Padilla Doval, residente de la Ciudad de México, sorprendió a un médico al darle un viaje gratis y agradecerle por seguir laborando en pro de salvar muchas vidas en medio de la actual pandemia de coronavirus.

El video compartido en la cuenta de TikTok del taxista muestra el momento en que el médico intenta pagar, pero el conductor no le cobra el viaje, informándole que puede descender y que no le tiene que pagar nada. "Al contrario, le agradezco por atendernos", le dice.

"No, ¿cómo cree?", responde el médico extendiendo su dinero, pero el taxista le repite que no, que no le piensa cobrar y le vuelve a agradecer: "No le voy a cobrar, que pase bonita tarde, gracias por cuidarnos". A esto, el médico se baja y también agradece al joven por el noble gesto: "Es por México", dice refiriéndose a su labor.