Así se vio el cometa Neowise en su paso por Cancún

Cancún.- La NASA compartió en su página la foto que capturó el fotógrafo mexicano, Roberto Fernández, del cometa Neowise en su paso por Cancún, Quintana Roo.

A través de redes sociales, varios mexicanos han compartido las bellas postales que nos ha dejado el astro visible más brillante, en su visita a México.

