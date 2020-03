¿Sin trabajo? Segob ofrece 7 vacantes con sueldos de 21 a 72 mil pesos

La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó, a través del Diario Oficial de la Federación, una convocatoria destinada a aquellas personas interesadas en ocupar alguna de las siete plazas disponibles, con salarios que van de los 21 mil pesos a los 72 mil pesos mensuales.

Director (a) de procesos electorales con sueldo de 72 mil 171 pesos; para ocupar el cargo se requiere contar con una licenciatura (titulado) y una experiencia laboral de 5 años.

Director (a) de estudios y diagnósticos para la modernización de las instituciones del estado y en la resolución de asuntos extraordinarios; ofrecen 55 mil 711 pesos. Se necesita contar con licenciatura (titulado) y una experiencia laboral de 4 años.

Subdirector (a) de archivo y seguimiento que recibirá un sueldo de 45 mil 075pesos; se requiere contar con licenciatura (titulado o pasante) y una experiencia laboral de 4 años.

Subdirector (a) de análisis y diagnóstico sobre la modernización de las instituciones del estado; por la que se pagará 45 mil 075 pesos. Se necesita contar con licenciatura (titulado) y una experiencia laboral de 3 años.

Subdirector (a) de derecho económico y asuntos internacionales; con sueldo de 32 mil 667 pesos se necesita contar con licenciatura (titulado) y una experiencia laboral de 3 años.

Jefe (a) de departamento de verificación y validación documental zona sureste; con ingresos de 21 mil 299. Se pide contar con licenciatura (titulado o pasante) y una experiencia laboral de 2 años.

Jefe (a) de departamento de seguimientos legislativos de Cámara de Senadores con un sueldo de 21 mil 299; se solicita contar con licenciatura (titulado) y una experiencia laboral de 2 años.

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el puesto y que se señalan en la convocatoria.

Adicionalmente, se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero(a) cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro(a) de algún culto; y no estar inhabilitado(a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal.

El límite para la recepción de solicitudes de los aspirantes es el 31 de marzo de 2020.