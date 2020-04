Siempre sí: contrata AMLO 3,300 camas a hospitales privados

Ciudad de México.- Luego de anunciar que el gobierno federal contratará por un mes los servicios de la red de hospitales privados de México, que aportarán 3,300 camas de terapia intensiva, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció la solidaridad de esos consorcios operados por la iniciativa privada.

En el convenio que firmó el gobierno federal se puntualiza que contratará por un mes los servicios de la red de hospitales privados de México con ese número de camas para el tratamiento de casos graves de COVID-19.

El mandatario destacó que este contrato tiene una base solidaria con el gobierno, por lo que los nosocomios privados no tendrán ganancias ni utilidades derivadas de ese servicio.

"Este convenio nos permite que se atienda a todos los enfermos de coronavirus y que no se nos saturen a las áreas de terapia intensiva, es un convenio solidario", expuso el Ejecutivo federal.

"Se portaron de primera, no es un convenio con fines de lucro, esto es muy interesante darlo a conocer, es un convenio solidario por parte de ellos, nos van a cobrar el mínimo, no va a haber ganancias, no va a haber utilidades, y esto yo lo agradezco", enfatizó.

(Con información de Agencias)