Siempre sí: AMLO se vacunará para 'dar el ejemplo'

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para aclarar dudas y dar el ejemplo a aquellos que padecieron de la enfermedad del Covid-19, sí se vacunará en unos 15 o 20 días.

Me voy a vacunar dentro de unos 15 o 20 días. Volví a preguntarle a los médicos, y también para sí, disipar dudas, sobre todo para que los que tuvieron Covid, como yo, no esperen tanto tiempo, y dar ese ejemplo para que se protejan. Entonces, por eso me voy a vacunar.