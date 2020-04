'Si fueran vacaciones': Internautas comparten lo que estarían haciendo en Semana Santa

Varios internautas se han manifestado en redes sociales publicando lo que estarían haciendo en sus vacaciones de Semana Santa, las cuales fueron estropeadas por la pandemia de Covornavirus.

Muchos han utilizado el hashtag #SiFueranVacacionesYo, el cual ya es tendencia, en donde comparten que de haber vacaciones y no cuarentena, estarían en la playa, visitando a sus parientes lejanos, acampando, visitando pueblos mágicos de México, empacando para salir de viaje a otra parte del mundo, sin embargo, todos se encuentran en sus casas aislados para no ser contagiados de Covid-19.

#SiFueranVacacionesYo y todavía me acuerdo de 2017 cuando no había nada de éstas tragedias del #COVID19 #CoronaVirus es curioso como cuando no pasan tragedias el tiempo se hace corto y cuando pasan tragedias el tiempo se hace largo... ahora sí,que depende mucho de la situación... pic.twitter.com/I31SYgKXj0