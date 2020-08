Casi 3 millones de niños y jóvenes abandonan la escuela durante la pandemia: SEP

MONTERREY, MÉXICO.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que casi 3 millones de alumnos de nivel básico abandonaron la escuela durante el ciclo escolar 2019-2020, interrumpido por la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con datos las autoridades de educación, en menos de cinco meses en el nivel básico la deserción en el ciclo escolar 2019-2020 alcanzó 10% de la matrícula. Esto significa dos millones 525 mil 330 alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Mientras que en educación superior el abandono se calcula en 8%, 305 mil 89 universitarios.

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, afirmó a finales de junio que para el ciclo escolar 2020-2021 no habrá un abandono masivo de estudiantes, ni indiferencia de la autoridad educativa federal, pese a las condiciones de salud que enfrenta el país a causa de la pandemia provocada por el Covid-19.

"Ninguna niña, niño, adolescente o joven abandonará el Sistema Educativo Nacional sin que la autoridad haga lo posible por apoyarlos", apuntó.

En este contexto, el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro Bórquez, declaró ayer que se tiene la consigna de hacer un esfuerzo para que el abandono escolar se pueda abatir.

El funcionario detalló que cuando un estudiante no se ha reportado ni ha cumplido con sus tareas, se hace un seguimiento directo con el joven a fin de que se reincorpore a las actividades.

En el caso de la educación superior, agregó, se tienen acuerdos con universidades para que los alumnos tengan la posibilidad de recuperar e inscribir sus respectivas materias

"Una cuestión que es muy importante es que los programas se adelantan al abandono, entonces empiezan a ver cómo (el estudiante) no contesta, cómo no ha asistido, no ha entregado los documentos que debe entregar, etcétera, y entonces se hace un seguimiento directo de esos jóvenes", destacó el subsecretario de Educación Pública.