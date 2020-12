CDMX con filas largas para tanques de oxígeno y sin ventiladores en hospitales

La Ciudad de México es uno de los lugares más golpeados por la pandemia de Covid-19. La semana pasada, el gobierno capitalino declaró semáforo rojo debido al incremento en el número de contagios y ocupación hospitalaria por esta causa.

Durante el fin de semana pasado, usuarios en redes sociales reportaron filas largas en establecimientos especializados en la venta y recarga de tanques de oxígeno.

Se trataba de personas con familiares enfermos de Covid-19 esperando su turno afuera de las instalaciones de estos negocios que ofrecen el servicio de venta, renta y carga de tanques de oxígeno.

Pese a que las autoridades exhortaron a los capitalinos a buscar atención médica y a no automedicarse si se presentaban dos o más síntomas de Covid-19, gran parte de la población decidió mantener a sus familiares en casa.

Y es que en un video que circuló en redes sociales se hizo evidente el colapso de los hospitales Covid-19 en la ciudad, donde las camas, los ventiladores, el personal médico y los insumos son escasos.

En el video difundido, una familia denunció al Hospital General de México, donde les fue negada la atención para un señor de 62 años, quien a pocos minutos de haber llegado como traslado desde un hospital privado, falleció en el lugar.

De acuerdo con la grabación, el hospital negó la asistencia al paciente con Covid-19 porque no contaba con el servicio que requería, haciendo referencia a las camas y los ventiladores disponibles en ese momento.

Del acontecimiento anterior surgió el reclamo hacia el gobierno Federal que en días pasados envió una donación de ventiladores a países del Caribe, los cuales, de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, corresponden a un proyecto entre el gobierno Federal, la iniciativa privada y la comunidad científica.

A través de un comunicado, la SRE informó que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) realizó el envío de los primeros dispositivos de respiración mecánica hechos en el país.

Mientras la ocupación hospitalaria en Ciudad de México se encuentra en un 85 por ciento y aumentando, el New York Times reporta que el gobierno Federal engañó sobre la gravedad del Covid-19.



De acuerdo con el diario estadounidense, el gobierno Federal habría tenido datos que debían haber provocado un cierre inmediato, sin embargo se mantuvo la ciudad abierta por dos semanas más.

Desde el 4 de diciembre, la capital había superado el umbral del semáforo rojo y apenas este 18 de diciembre el semáforo epidemiológico cambió a estado de emergencia color rojo.

Mexico had data that should have prompted an immediate lockdown for Mexico City in early December.



Instead, officials told the public that the capital hadn't reached the designated threshold of contagion and kept the city open for another two weeks. https://t.co/aZ9fvvgZZR