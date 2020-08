Víctor Villalobos, secretario de Agricultura de México, da positivo a Covid-19

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos, dio positivo a COVID-19 y se encuentra en aislamiento y trabajando desde casa.

"Informo que a partir de esta noche estoy en aislamiento por dar positivo a COVID-19. He notificado a las personas con las que tuve contacto para que tomen previsiones, y sigo las indicaciones médicas", detalló el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México.

En un breve mensaje en Twitter, publicado en las últimas horas del martes, Villalobos indicó que mantendrá las actividades desde casa y con el apoyo de su equipo de la Secretaría de Agricultura del país.

Informo que a partir de esta noche estoy en aislamiento por dar positivo a Covid-19. He notificado a las personas c/ las que tuve contacto p/ que tomen previsiones, y sigo las indicaciones médicas. Mantendré actividades desde casa, c/ el apoyo del gran equipo de @Agricultura_mex