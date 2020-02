Se viraliza la historia de amor "tóxica" de Joselyn y Gustavo

A través de la Twitter, la relación "tóxica" de Gustavo y Joselyn fue evidenciada por Michelle, una amiga de él, quien recibió amenazas de la novia celosa y a quien le prohibió acercarse.

"Te voy a pedir de la manera más atenta que sea la primera y última vez que te despides así de Gustavo, él ya tiene novia", se puede leer en un mensaje que llegó al Messenger de Michelle.

Hoy salude súper equis a un amigo del hospital y su novia loca ya me gritó "tiene novia eh" y luego me escribió que no me quiere cerca de él ??



Me vale quemarla porque, que onda? Que se medique la loca,no tiendo como hay gente tan insegura en el mundo. pic.twitter.com/kYPwn1UkRU — ?????????????????? (@_MichelleFlrs) January 30, 2020

Por su parte Michelle platicó que tuvo una plática "súper equis" con su amigo Gustavo en el hospital, razón para que "su novia loca" le gritó "tiene novia eh".

De acuerdo con la versión de la afectada, Joselyn no conforme con haberle gritado en su área de trabajo, sino que incluso la hostigó mediante redes sociales.

"No lo quiero volver a repetir. Creo que las acciones de hoy no te fueron suficientes para saber que no te quiero cerca de él", amedrentó Joselyn a la usuaria @_MichelleFlrs.

"Si no te han enseñado a respetar yo te voy a enseñar", amenazó de nuevo la celosa chica.

Michelle comenta que la relación que sostiene con Gustavo es una amistad desde hace poco más de tres años; incluso dijo que no tenía ninguna intención con él.

Ante las amenazas y reclamos, la joven decidió compartir con su amigo una captura de pantalla de todo lo su novia le había escrito.

Al ver las pruebas, Gustavo se disculpó con su amiga, pero le dijo que ya no iba a poder saludarla tanto enfrente de su novia porque se enojaba mucho, por lo que aseguró que su relación de amigos ya no sería lo mismo.

Por su parte, Michelle le dijo que no quería causar molestias por lo que era mejor terminar con la amistad, y le deseaba suerte en su relación.

¿Qué pasó después?

"Gustavo" buscó nuevamente a su examiga pero para pedirle que borrará el hilo en Twitter.

Ante esta petición, Michelle accedió a eliminar lo que había publicado, siempre y cuando Joselyn le pidiera una disculpa.

GUSTAVO acaba de llamarme para pedirme que borre el tuit, le dije que si lo borró pero que su novia me pida una disculpa, como ven, lo borro o no? — ?????????????????? (@_MichelleFlrs) January 31, 2020

En cambio mientras iba a su servicio social, Joselyn la buscó en la calle y la jaloneó del brazo para volverle a repetir que no la quiere cerca de su novio, quien está al tanto de la situación y no hace nada.

Hasta el momento ella no me ha pedido ninguna disculpa,en cambio mientras venia a mi ss me busco en la calle y me jaloneo del brazo para volverme a repetir que no me quiere cerca de su novio, el esta al tanto de toda la situación y no hace nada. Así que no, el ya no es mi amigo. — ?????????????????? (@_MichelleFlrs) January 31, 2020