Piñatería Ramírez recibe amenazas por usar imagen de Gabriel Soto

Dicha piratería es conocida por unirse al tren de todas las tendencias nacionales, y no es la primera vez que recibe amenazas por hacer uso de la imagen de figuras públicas

TAMAULIPAS.- A través de su cuenta de Facebook, la Piñatería Ramírez informó que ha recibido amenazas por usar la imagen de Gabriel Soto, luego de que se hiciera público su video íntimo.

El famoso negocio, publicó unas capturas de pantalla de WhatsApp, de una conversación que tuvo con una persona que dice no ser el actor, sin embargo, le hace saber que no tiene autorización para manejar la imagen de figuras públicas en beneficio propio.

"No soy Gabriel, pero todo actor tiene un manager, y en el ANDA están registrados. Tú no tienes autorización para manjar a figuras públicas, tampoco has pagado por el uso de la imagen y estás beneficiándote de ellos", se puede leer en uno de los mensajes.

´LO QUE CALLAMOS LOS PIÑATEROS´:

Por su parte, la piratería expuso que "¿En el penal me darán chance de hacer piñatas? Entre nuestros seguidores habrá un buen abogado?".

Esta no es la primera vez que el negocio se ve envuelto en este tipo de amenazas, pues no hace mucho recibió una supuestamente por parte de Karla Panini, no solo por hacer uso de su imagen, sino por hablar del escándalo en el que se vio envuelta junto a la fallecida Karla Luna y su esposo Américo.

Dicha piratería de Tamaulipas, es conocida por unirse al tren de todas las tendencias nacionales, tanto de la política como del mundo de los espectáculos.