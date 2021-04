Se vacunará AMLO la próxima semana, por recomendación médica

Al presentar el avance diario de aplicación de la vacuna contra Covid-19 en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la semana próxima acudirá a que se le aplique el antídoto por recomendación médica.

El mandatario nacional, que dio positivo por coronavirus el pasado mes de enero y presentó síntomas leves, señaló que se le realizó un examen previo, por el cual se le recomendó la vacunación contra el SARS-CoV-2.

Me sacaron sangre para ver cuántos anticuerpos tengo, no hay problema, tengo anticuerpos, pero recomiendan que, sí, me debo vacunar.