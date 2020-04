Se recuperan pacientes con COVID-19 tratados con medicamento experimental

Los resultados publicados por la gaceta médica New England Journal of Medicine son los primeros en pacientes con COVID-19 tratados con remdesivir. El fármaco de Gilead Sciences ha demostrado ser prometedor contra otros coronavirus en el pasado y en pruebas de laboratorio contra el causante de la pandemia actual, que ahora ha cobrado más de 100.000 vidas.

A cohort of patients with severe Covid-19 received treatment with remdesivir under a compassionate-use protocol. Improvement in oxygen-support status was observed in 68% of patients, and overall mortality was 13% over a median follow-up of 26 days. #COVID19