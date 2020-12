Tras registro de varios sismos "de bajo riesgo", se considerará a SLP como zona sísmica

Al registrarse 15 movimientos telúricos en municipios de la zona media del estado, incluso en la zona centro, este año, el secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, informó que San Luis Potosí será considerado como zona sísmica dentro del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La clasificación obliga al gobierno estatal a tener recursos reservados para la materia, de modo que exista un tipo de fondo de contingencia en caso de presentarse un movimiento de intensidad arriba de lo esperado y que pudiera afectar a la infraestructura, sobre todo, viviendas de la población.

Leal Tovías resaltó que la medida no es para alarmar a la población, ya que no entra dentro de la clasificación "de alto riesgo", como es el caso de la Ciudad de México, pues la mayoría de los movimientos en el estado no dejan ningún tipo de afectación.

Asimismo, el funcionario aseguró que las autoridades estatales están realizando algunos estudios, mientras que la actividad sísmica de baja intensidad que se ha presentado, es lo que sitúa a San Luis Potosí en una nueva zona de sismo.

No te alarmes. Entérate de los detalles del #SISMO registrado la madrugada de hoy en #SLP https://t.co/0d2nP6zIu8 pic.twitter.com/ZQrUsQQ3yp — PC Estatal SLP (@PC_SLP) August 17, 2020