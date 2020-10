Rosario Robles acusa a la FGR de tenerla como "rehén"

La ex secretaria de Desarrollo Social tiene más de un año en prisión por presuntos desvíos de recursos que no han sido demostrados hasta el momento.

Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, acusó a través de su cuenta de Twitter (manejada por su familia), que la Fiscalía General de la República la mantiene como "rehén" y ha sido víctima de presiones y chantajes con el fin de obtener información respecto a otros presuntos actos ilícitos de actores políticos con los que trabajó en el sexenio anterior.

En una nota escrita de su puño y letra, Robles afirma que sus abogados solicitaron el 21 de octubre la causa penal que se rige en su contra, además de que pidió que los medios de comunicación asistieran a sus audiencias debido a que su caso está siendo tratado con "opacidad" por parte de la Fiscalía.

Sin embargo, ninguna de las dos peticiones tuvo éxito.

La ex militante del PRD también acusa al fiscal de tenerla "prácticamente como rehén porque no ha querido colaborar", y añade que lo que busca la FGR es información que comprometa a otros ex funcionarios de gobiernos anteriores para "completar el guión tan fabricado que nada tiene que ver con la justicia".

Rosario Robles revela que varios servidores públicos de la actual gestión, le han ofrecido "impunidad" a cambio de declarar "lo que ellos necesitan", es decir, señalar a sus ex colaboradores de mayor jerarquía en el sexenio peñista con el propósito de "dirigir ahí sus baterías, su teoría y sus hipótesis que nada tienen que ver con la verdad".

Añade que no buscará obtener su libertad pactando con el actual gobierno declarando "mentiras", y afirma ser inocente de todo lo que se le acusa y espera que "alguien en el sistema judicial tenga la valentía de aplicar la ley".

Hacia el final de su carta, Robles alude al caso de Emilio Lozoya, quien está bajo la protección de la figura de "testigo protegido", y describe esta situación como una "mentira disfrazada" para "falsear declaraciones", pues considera que estos asuntos no se tratan de justicia, sino de una "vendetta personal" que nada tiene que ver con la democracia.

Comparto una #CartaPública donde explico cómo es que la @FGRMexico me tiene como "rehén" y la forma en que intenta amedrentarme. #JusticiaSíVenganzaNo. Abro hilo con la transcripción. pic.twitter.com/4I4hlateyq — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) October 26, 2020

Rosario Robles se encuentra en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada de haber desviado recursos durante su gestión en SEDESOL, y su proceso se ha ido estancando y poco se ha podido saber sobre pruebas que la comprometan en el caso.

