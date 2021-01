Ricardo Anaya quiere ser presidente en 2024; recorrerá mil municipios mexicanos

México.- Luego de una serie de videos en los que criticaba duramente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya sacudió el panorama político en el país tras anunciar que comenzará un viaje por mil municipios a lo largo y ancho del país para conocer las necesidades de la gente y finalmente contender por la presidencia de México en 2024.

El excandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia en el 2018, Ricardo Anaya, rechazó ir como diputado plurinominal en el actual proceso electoral y decidió enfocar sus esfuerzos políticos rumbo a la elección presidencial de 2024.

A través de su cuenta de Twitter, el panista informó con un video cuáles son sus intenciones políticas.

En su video, Anaya Cortés señaló que ya inició su recorrido alrededor de la República Mexicana en donde a recogido el sentimiento de diversos sectores de la sociedad mexicana.

"En el camino me he encontrado mucha decepción y mucho dolor, pero también me he encontrado mucha esperanza, alegría, ganas de salir adelante", indicó.