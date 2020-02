Revela tía del presunto asesino de Fátima cómo y por qué la mataron

Irma "R", la tía de Mario "R", el hombre detenido junto a Giovana "C", la pareja de presuntos feminicidas de Fátima; revela cómo y el por qué mataron a la menor.

La tía de Mario narró a la periodista Danielle Dithurbide que la pareja y sus tres hijos llegaron el 15 de febrero al ejido de Tlazala, en el municipio de Isidro Fabela, ubicado en el Estado de México, en donde vive Irma y le preguntaron en dónde podían rentar un cuarto. Entonces les ofreció uno que estaba vacío desde hace 2 años y ahí se resguardaron.

Cuenta que este miércoles cuando veía la televisión se dio cuenta de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) buscaba a sus familiares por la muerte de una niña de nombre Fátima, por lo que fue a verlos para cuestionarlos.

La tía mencionó que "los veía extraños, ósea no hablaban, hasta cuando vi eso y fue cuando ya bajé y les dije, no, ustedes me van a decir algo porque los estoy viendo en la tele, ¿quién mató a la niña?, fue cuando me dijeron "queremos hablar con ustedes" y fue cuando subieron".

Luego, la tía les preguntó si lo habían hecho por dinero, a lo que no contestaron y dijo la chica, "no fue por dinero". "¿Qué fue?, ¿por venganza hijos?, eso no se hace Dios mío y me dijo la chica, ella no hablaba y les dije ¿quién fue quien la mató? Y él dijo, yo la agarré y ella le puso los cinturones", añadió Irma.

Irma dijo que Mario "quería una niña para hacerla su novia para toda la vida, quería un regalito" si no, agarraría (abusaría) a alguna de sus dos hijas.

Gladis le dijo que Mario le advirtió que no la dejaría entrar (a su casa) hasta que no le trajera una niña. Y entonces Gladys Giovanna sustrajo a Fátima para llevársela a su marido. Incluso, ella habría estado presente cuando ocurrió el abuso sexual porque le tenía mucho miedo.

La tía cuestionó a Giovanna si ella permitió los abusos que cometió a la menor delante de ella, a lo que ella contestó "es que yo le tengo mucho miedo, cuando vimos que ya andaban buscándola, la matamos".

Tras las revelaciones de Gladis Giovanna y Mario, la tía decidió denunciarlos y entregarlos a Mario y a Giovana. Después llegaron los policías ministeriales y los arrestaron.

Cuando fueron detenidos los presuntos feminicidas, tuvieron que ser trasladados a la Fiscalía para su certificación médica, los tres hijos de Mario y Giovana fueron dejados bajo custodia de la tía.

Irma reveló que minutos antes de que fueran detenidos, Giovana se arrodilló y le confesó que el secuestro y asesinato de Fátima, lo había hecho por miedo ya que su esposo era muy violento con ella.

Al momento de la captura de la pareja, intentaron sobornar a los policías con el objeto de que se les permitiera huir, la Fiscalía del Estado de México abrió una carpeta de investigación por el delito de cohecho por lo que fueron presentados ante el Ministerio Público de Atizapana de Zaragoza.