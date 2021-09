Revela AMLO conversación con Peña Nieto: 'Empresarios de Monterrey siempre han presionado'

El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó recientemente su libro titulado "A la Mitad del Camino", en relación a su estancia en el Gobierno de México, donde revela que en una conversación con Enrique Peña Nieto, el exmandatario le confesó que se sintió "traicionado".

En el capítulo tres de su nueva obra, el titular del Ejecutivo Federal recordó que tuvo una plática con Peña Nieto, quien aún era presidente constitucional y él, presidente electo, según una pieza publicada en el diario El Universal.

"Recuerdo que en una plática que sostuve con Enrique Peña Nieto, cuando era presidente constitucional y yo presidente electo, él se quejaba de la traición de quienes recibieron favores y luego lo desconocieron y hasta lo convirtieron en el payaso de las cachetadas", dice López Obrador.

A decir de la nota publicada en el diario digital, ante ello el mandatario mexicano asevera que la ingratitud es un distintivo de este grupo de potentados y que la mayoría de los empresarios de Monterrey siempre han presionado para sacarle raja del gobierno, en especial de la hacienda pública.

Aunque, más adelante, López Obrador hace una distinción "porque no todos son los mismos".

"Me consta que en el terreno político, Carlos Slim, Alberto Balleres, Germán Larrea y Ricardo Salinas respetan la investidura presidencial, no se apasionan tanto por lo electoral y aunque no estén de acuerdo con nosotros, actúan con prudencia", dice el mandatario mexicano.

Posteriormente, López Obrador hace mención de aquellos que "actúan con demasiada carga ideológica conservadora", en el caso de algunos integrantes del grupo de los 10 de Monterrey; de los Coppel, de Sinaloa; y de empresarios de menor monto vinculados al PAN.

Otros que se mencionan en el capítulo dedicado a los opositores son: Claudio X González y José Antonio Fernández, de Femsa.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado