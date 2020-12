Bomberos salvan a Santa Claus tras quedar atorado en cables de luz

ESTADOS UNIDOS.- En Sacramento, California, la Navidad estuvo a punto de culminar en tragedia antes de siquiera empezar, ya que un Santa Claus estuvo a punto de ser electrocutados al quedar atorado en cables de luz el pasado 20 de diciembre.

El Santa Claus accidentado decidió cambiar los renos y el trineo por una mini aeronave y el resultado no fue lo que esperaba, ya que sufrió un accidente que causó gran sorpresa entre los niños y adultos de California en Estados Unidos.

Se trata de Kris Kringle, un hombre disfrazado de Papá Noel, que se encontraba volando por la ciudad de Río Linda y repartiendo bastones de caramelo a los niños locales, cuando perdió el control de su vehículo y terminó atorado en los cables de luz.

Afortunadamente como en un cuento de Navidad, los bomberos llegaron a rescatar a Kringle, quien no afortunadamente no resultó herido en el incidente.

In #RioLinda today #Santa may have lost his way but #MetroFire, @SacFirePIO & @SMUDUpdates made sure he was not long delayed.



W/o a scratch & full of good cheer we made sure Old St. Nick will use his reindeer when he sees you later this year. #MerryChristmas & #HappyHolidays pic.twitter.com/Tl3vNFzhZm