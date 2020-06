Regio expresa su indignación tras ser discriminado por invitar a comer a indigente

Aguascalientes.- Jorge Garza es un joven regio que ha conmovido a diversos internautas por su historia.

El usuario compartió para el portal de El Horizonte que desde que se mudó hace seis meses a Aguascalientes, ha apoyado a Don Tomás en cualquier petición que este en sus manos.

Por lo que esta vez no fue la excepción, luego de que Don Tomás externara su deseo de ir a almorzar a la ´Fondita María Luisa´ debido a que la comida del lugar ´le gustaba mucho´, Jorge no lo pensó dos veces y cumplió su deseo.

Sin embargo, Garza explicó su coraje y tristeza ya que al arribar al establecimiento ambos fueron discriminados debido al aspecto del señor de la tercera edad.

"El señor del negocio me dijo que él no podía comer ahí porque huele feo, me dio mucha tristeza y MUCHO coraje imagínense qué impotencia", relató.