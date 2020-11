Reciben 10 mil pesos a su cuenta de Banco Azteca; agradecen a Ricardo Salinas

Desde el pasado 30 de octubre, el magnate multimillonario Ricardo Salinas Pliego, había informado que regalaría un millón de pesos a través de Twitter.

"Hoy me desperté con las ganas de REGALAR 1 millón de pesos 😎, aquí en Twitter, transferido a su App de @BancoAzteca (si no la tienen descárguenla a su cel), necesito que me ayuden a pensar cómo los reparto", escribió en tuit con las opciones de "mil de mil, 200 de cinco mil pesos o 100 de 10 mil pesos".

#BuenosDiasATodos, ya es fin de semana y me siento muy bien ??.



Hoy me desperté con las ganas de REGALAR 1 millón de pesos ??, aquí en Twitter, transferido a su App de @BancoAzteca (si no la tienen descárguenla a su cel), necesito que me ayuden a pensar cómo los reparto: ?? — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 30, 2020

La opción ganadora fue de 100 de 10 mil pesos, es decir que 100 personas se verán beneficiadas con 10 mil pesos cada una.

Fue el pasado 2 de noviembre cuando Salinas dio a conocer la dinámica en un video para que todas aquellas personas que cuenten con la aplicación de Banco Azteca se registren.

1. Abrir App de @BancoAzteca.



2. Seleccionar COBRAR en la esquina inferior derecha.



3. Sigue las instrucciones del video.



4. La imagen con el código QR la comparten EN ESTA PUBLICACIÓN como respuesta con la frase: #RicardoSalinas regala un millón a los clientes de @BancoAzteca pic.twitter.com/BkwnaSNAj6 — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 2, 2020

Ya son varias las personas que han recibido la notificación y han mostrado al magnate con capturas de pantalla que efectivamente recibieron el dinero en su cuenta.

"Ricardo Salinas si cumple siiiiii!!! Mil gracias Sr. Pliego!! Que dios le siga dando mucho más, es enserio esto ahh!! Si créanlo", dijo una usuaria en Twitter.

#RicardoSalinasCumple siiiiii.!!! ?????????????????? Mil gracias sr. Pliego.!! Que dios le siga dando mucho mas, es enserio esto ehh.!! Si créanlo ?????????????????????????????????? pic.twitter.com/ZxfhLINiCB — Carolina Ruiz (@Carolin82375640) November 5, 2020

Alguien más que se puso contenta hoy... cuénteme ¿qué estaba haciendo?.



Ahora le van a decir bot y cuenta falsa por unos días esa parte va incluida en mi regalo, es para que viva unas horas lo que yo vivo todo el día, ataques, acusaciones y calumnias. Se lo tenía que decir ?? https://t.co/8kd39HRTNO — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 8, 2020