Recibe Ricardo Anaya citatorio por delitos que 'suman 30 años de cárcel'

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, reveló este lunes que recibió un citatorio para una audiencia en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por delitos que suman 30 años de prisión.

En un video publicado en redes sociales, Anaya Cortés declaró que llegará "hasta donde tope" y criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recientemente le pidió presentarse ante las autoridades.

"López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan 'solo' suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope", escribió en redes sociales.

La semana pasada, el titular del Ejecutivo negó tener algo que ver con la persecución legal contra el panista y aseguró que la venganza no es su fuerte.

Asimismo, el presidente de México aconsejó a Anaya Cortés defenderse con prueba y con la "fuerza de la verdad".

