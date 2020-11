Se retira el subsecretario Jesús Seade, negociador para el T-MEC

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo entrega de la condecoración "Miguel Hidalgo" en grado de banda al subsecretario para América del Norte, Jesús Seade Kuri, por su destacada participación en la renegociación del TLCAN.

En la ceremonia de entrega, Seade Kuri manifestó que dicha condecoración no era un premio, sino un reconocimiento al frente de unidad nacional que logró un nuevo tratado comercial para México: T-MEC.

Tras finalizar su discurso de agradecimiento, el ahora ex subsecretario anunció que se retira del servicio público para volver a su vida privada en Hong Kong.

Seade resaltó que haber negociado el tratado comercial ha sido uno de los más altos honores de su carrera profesional y agradeció las opciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró para que representara a México en el exterior.

"Mi familia me reclama. Agradezco las opciones que el señor Presidente y el señor Canciller han considerado representando a mi país en gran capitales en el exterior, pero me retiro por ahora para servir a mi país en otras formas, como siempre lo he hecho".