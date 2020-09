INE rechaza a México Libre, partido político de Felipe Calderón y Margarita Zavala

MÉXICO.- El Consejo General del INE rechazó el registro para convertirse en un partido político a la organización Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre), la cual es representada por Margarita Zavala y Felipe Calderón.

De acuerdo con informes, la votación terminó con siete votos en contra y cuatro a favor.

En palabras del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, afirmó que un 8.18% del financiamiento para el partido no pudo ser identificado, por lo que no se le otorgó el registro a Liberta y Responsabilidad Democrática.

Un 8.18% del (financiamiento) no pudo ser identificado, es un monto que no debería llevarnos a otorgar el registro a (Libertad y Responsabilidad Democrática / México Libre): @lorenzocordovav . pic.twitter.com/Id7Qc0jujZ

Por otra parte, el consejero electoral del INE, Ciro Murayama confirmó que no recibió presiones de nadie para tomar la decisión de votar en contra de México Libre.

Por 7 votos a 4, el @INEMexico no da registro al Partido México Libre. Mi voto en contra fue porque hubo un 8.18% de recursos no plenamente identificados en su origen.

Es conocida mi defensa de la autonomía del @INEMexico frente al gobierno.



Hoy voté contra los registros de Partido Encuentro Solidario y de México Libre por convicción propia.



Nadie me presionó, menos del gobierno. Ni lo intentan, pues no me dejo influenciar. Voté en libertad.