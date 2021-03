Reaparece López-Gatell de manera virtual; lo ´balconean´ que andaba de paseo

Tras haber estado hospitalizado por COVID-19, Hugo López-Gatell reapareció este miércoles, de manera virtual, en la conferencia vespertina sobre el estado diario de la epidemia en el país.

El funcionario detalló que, aunque ya se recuperó de la enfermedad, dio nuevamente positivo al virus en una prueba que se realizó este día.

"Ya me incorporo hoy después de 19 días. Ya estoy completamente recuperado, no tengo síntoma alguno, me siento en buenas condiciones, con fuerza, con ánimo", dijo desde una videollamada.

Lo que sí es que hoy me volví a hacer la prueba. Se hizo hoy esta prueba en el Indre y vuelvo a salir positivo. Esto quiere decir que todavía tengo una carga viral lo suficientemente alta como para ser contagioso. Aunque ya tengo el alta médica, no tengo el alta epidemiológica.

El subsecretario de Salud, quien tuvo problemas de oxigenación a causa de la enfermedad, fue hospitalizado el miércoles 24 de febrero como una forma preventiva para evitar que desarrollara un cuadro más grave.

Este mismo miércoles, López-Gatell fue captado dando un paseo por las calles de la colonia Condesa, en la Ciudad de México.

Captan en La Condesa, a López Gatell , que no tienes una carga viral suficientemente alta para ser contagioso?

Una mentira más de López ,? #LopezMiente pic.twitter.com/TrVjyRJyi9 — 1 Libelula ® (@libelula1971) March 11, 2021

Algunos usuarios de redes sociales compartieron la imagen del fucnionario de paseo con su novia