Realizan simulacro por coronavirus; usuarios no saben si burlarse o lamentarse

Usuarios de redes sociales se burlan y lamentan tras ver un simulacro de un paciente con coronavirus en el Hospital General de Reynosa, Tamaulipas.

Esta estrategia realizada por la Secretaría de Salud de Tamaulipas es para estar lo suficientemente preparados para la atención de posibles pacientes por COVID-19.

En base a la definición operacional un caso sospechoso es una persona de cualquier edad que presente enfermedad respiratoria aguda y que cuente con el antecedente de viaje o estancia en países con circulación del padecimiento o haber estado en contacto con un caso confirmado o bajo investigación hasta 14 días antes del inicio de síntomas.

En el video que circula en redes sociales, se muestra en el caso de un paciente hombre que viajó a una ciudad en China y regresó a Reynosa hace tres días y presentaba fiebre, dolor de cabeza y temperatura, quien acudió al Hospital General.

En las imágenes se ve al paciente acudiendo al área de urgencias en donde inmediatamente es atendido por una enfermera y un médico, quienes ante el cuadro de padecimientos le preguntan si ha viajado fuera del país. Al enterarse que había estado en China de inmediato activan el código de emergencia que consiste en la atención por personal previamente capacitado en estos casos y canalizado al área de epidemiología.

Ante la mala actuación e irreal que hubo en el simulacro, algunos internautas dijeron estar desconcertados y preocupados ante un caso real, mientras que otros comenzaron a burlarse en redes sociales.

El usuario compartió el video con la siguiente opinión:

"Después de ver el simulacro de como se debe de atender a un paciente infectado de CORONAVIRUS, puedo decir que ya estamos listos...

Para morir!!!"

Aquí alguno de los comentarios de los usuarios:

El simulacro de CORONAVIRUS, no se si me da risa o angustia jajaja

Contaminó a la enfermera con gotas al toser en sus ojos y contamino tocando todo a su paso . Ella ya es un contacto y durante los 15 días de incubación seguirá diseminando el COVID 19 , hasta no caer enferma ella . A no ser que también la aíslen . CONCLUSIÓN : REPROBADOS .

No tengo palabras para calificar este intento de simulacro. Me dan pena ajena. Ya me imagino llegando los enfermos al IMSS o INSABI, haciéndolos esperar horas, en medio de una sala supra concurrida. No tienen ni una cercana idea de la pandemia que se puede dar. ???????