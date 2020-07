Isabel Arvide, nombrada Cónsul en Turquía

Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a la periodista Isabel Arvide como nueva Cónsul de México en Estambul, Turquía; nominación que no necesita ratificación por parte del Senado de la República, pues se trata de un consulado de carrera.

Trayectoria

Periodista y escritora mexicana, se ha destacado por sus trabajo político y social; inició su carrera periodística en los años 70s y ha colaborado para distintos medios, incluidos El Excélsior y El Sol de México.

Ha escrito 19 obras, siendo "Sí merezco abundancia: crónicas de cinismo e impunidad sobre Karime y otras primeras damas de México" el último, publicado en 2017.

En una "mañanera" de enero, Arvide sugirió que el Gobierno Federal dejara de pagar publicidad a medios que atacan al presidente, y mejor invertir en espacios digitales como el suyo

En 1997 fue demandada por Sasha Montenegro, actriz y esposa del ex presidente José López Portillo luego de que publicara el artículo "A mí también me da pena" y se refiriera a la ex primera dama como "encueratriz venida a menos". Arvide terminó pagando cerca de cinco millones de pesos por difamación y calumnias.