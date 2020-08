AMLO aplaude el envío de remesas; ¿es mérito o desgracia?

Las remesas han sido una forma de combatir la crisis económica del país, de acuerdo al presidente López Obrador, sin embargo no está claro cuál es el mérito del Gobierno Federal en el aumento de los envíos de dinero desde EEUU.

Durante su Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se han dispuesto varios mecanismos para solventar la crisis financiera que aqueja al país, luego del azote de la pandemia por Covid-19.

Destacó que se está apoyando al pueblo a través de apoyos económicos a los más necesitados, en lugar de dar más dinero a las corporaciones y empresas consolidadas.

Rememoró los microcréditos que se entregaron cuando la crisis sanitaria inició, y aplaudió el incremento en 12% del envío de dinero desde Estados Unidos, pues resulta ser un complemento que se prevé sea de 40 mil millones de dólares para solventar la situación financiera de los mexicanos.

Esta cifra representaría un récord en la llegada de remesas, que beneficiaría a 10 millones de personas, por lo que "México ya va saliendo de la crisis".

¿Qué es una remesa?

Son ganancias que los emigrantes envían a su país de origen, principalmente a sus familiares, con la intención de solventar sus gastos.

Debido al aumento de las corrientes migratorias y la mejora en el desarrollo de sistemas de comunicación, las remesas han aumentado sus cifras en los últimos años.

Comúnmente se da a través de una transferencia bancaria, aunque también existen empresas que ofrecen sus servicios financieros especializados en este proceso; además de dinero, también las remesas pueden ser en especie, como medicamentos o alimentos.

Cada país dispone diferentes normativas legales para realizar este proceso, y usualmente son exentas de impuestos y aranceles.

Cuando existen crisis financieras, como la que hoy prevalece tras la pandemia, las remesas resultan una buena fuente de ingresos para países en vías de desarrollo, como México, cuya principal fuente son los mexicanos que migraron a Estados Unidos.

¿Mérito o síntoma de crisis?

A pesar de que el Gobierno Federal y el presidente insisten en catalogar la recepción de remesas como algo positivo de su gestión, varios expertos apuntan a que, por el contrario, el aumento del porcentaje de dinero recibido desde el extranjero es más bien un síntoma de la poca productividad, estrategias e impulso al desarrollo económico al interior del país.

El aumento de las remesas significaría, entonces, que los residentes de México no tienen los ingresos suficientes como para no depender de lo que sus familiares en el extranjero envían, y que no han encontrado las vías adecuadas para desarrollar su propia economía.

Por lo tanto, lejos de ser un mérito o algo que presumir, afirman los especialistas, que resulta ser un indicador de el tamaño de la crisis financiera que atraviesa el país y de la que no se ha encontrado la solución adecuada, viendo hacia afuera de las fronteras mexicanas un bote salvavidas.