Protesta feminista anti AMLO se torna violenta frente a Palacio Nacional

CDMX.- Durante la conferencia presidencial de esta mañana, una manifestación feminista tomó lugar a las afueras del Palacio Nacional, donde un grupo de manifestantes encapuchadas tuvieron un enfrentamiento contra elementos de la policía de la Ciudad de México.

En diversos videos difundidos a través de las redes sociales, se aprecia cómo el grupo de mujeres forcejeó con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que custodiaban la entrada a Palacio Nacional.

Cuando finalmente las oficiales lograron encapsular al grupo de feministas que se encontraban encapuchadas, se realizó un breve decomiso de los objetos que portaban, entre los que se encontraron desde latas de pintura en aerosol hasta bombas molotov armadas con gasolina y clavos.

Cabe destacar que momentos antes, se vio a una manifestante golpeando a una oficial de policía en su casco con un martillo.

Mientras se estaba desarrollando el choque entre las manifestantes y los elementos de las fuerzas del orden, una periodista le preguntó al presidente su postura en torno al descontento que se ha generado en torno a la candidatura en Guerrero de Félix Salgado Macedonio, quien es miembro de Morena y está acusado de delitos de abuso sexual.

"Pues es que no voy a responder, ya he dicho lo que pienso y nada más con lo que me está diciendo que el presidente Calderón ya está convertido en feminista ya no hay más que decir, no hay más que agregar", declaró AMLO