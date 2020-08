Profeco exhibe jamón “que no es jamón”

La Profeco reveló las marcas de jamón que no cumplen con la descripción de su etiquetado.

En su edición del mes de agosto, la Revista el Consumidor, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), expuso a las marcas de jamón que se venden en México y que no cumplen con lo descrito en la etiqueta, así como a las que ofrecen componentes diferentes a lo enmarcado en sus presentaciones.

En la lista presentada por la Revista aparecen más de 10 marcas comerciales de embutidos que, de acuerdo a su contenido, se dividen en las categorías: marcas que no cumplen con lo etiquetado, ofrecen menos producto del prometido, no contiene pavo, jamón que no es jamón y las que cumplen según su presentación.



De acuerdo a la investigación realizada, son al menos ocho las marcas que cumplen según su presentación, entre ellas Bafar, Capistrano y Kir, por mencionar algunas.



El organismo realizó un análisis a 44 marcas de jamón de las diferentes clasificaciones comerciales, donde revisó: calidad sanitaria, calorías, carbohidratos, fécula, grasa, información del consumidor, humedad, proteína, sodio y tipo de carne.



Entre los ingredientes que se encontraron y no están marcados en la etiqueta están pollo en sustitución del jamón de pavo o cerdo; almidón, sodio y fécula.