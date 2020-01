Primera balacera de 2020 deja 4 muertos en Nuevo Laredo; EUA emite alerta

Al menos 4 personas murieron durante la noche del primero de enero en Nuevo Laredo, luego de que se registrara un enfrentamiento que duró más de 6 horas entre elementos de seguridad de Tamaulipas y presuntos criminales en la primera balacera del 2020.

Tras el enfrentamiento, el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, publicó en su cuenta de Twitter que no bajarán la guardia ante los criminales del Cártel del Noreste, quienes presuntamente iniciaron la balacera en la región.

Por su parte, el Consulado de EUA en Nuevo Laredo publicó información de la balacera media hora antes de la pronunciación del gobernador y pidió a los ciudadanos que buscaran refugio mientras ocurría el enfrentamiento.

De igual forma la Oficina del Sheriff del Condado de Webb, en Laredo, Texas, lanzó una advertencia para evitar que ciudadanos norteamericanos cruzaran la frontera con México.

SECURITY ALERT: The Consulate has received reports of multiple gunfights throughout the city of Nuevo Laredo.

U.S. government personnel are advised to shelter in place.

Actions to Take:

Seek secure shelter. Notify friends and family of your safety.Monitor local media for updates.