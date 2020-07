Tormenta tropical "Hanna" provocará lluvias en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas

TAMAULIPAS.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este 24 de julio que la depresión tropical ocho se intensificó a tormenta tropical en el Golfo de México al este de Tamaulipas y recibió el nombre de ´Hanna´.

A través del boletín de pronóstico diario, la dependencia informó que la tormenta tropical originará lluvias intensas en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El fenómeno meteorológico se ubica al norte del Golfo de México, se desplaza rumbo al oeste-noroeste y se aproxima a la costa de Texas, EUA.

Se solicita a la población extremar precauciones en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Tamaulipas.

Y'all, I don't think #Hanna is playing around. Deep thunderstorms now firing up close to the center. If I'm south of Corpus Christi, I'd be preparing for a possible hurricane. Definitely not a crazy idea. The structure is rapidly improving. #KHOU11 pic.twitter.com/3wljixMPsP