¿Por qué nombraron a un reportero que cuestionó a López Gatell como #LordImbécil?

Ciudad de México. El reportero Alejandro Lelo Larrea le preguntó subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell si al llevar a "su hijo" a Palacio Nacional había violado las medidas preventivas que profesa ante la contingencia por el Covid-19.

El hecho se registró en la conferencia del día de 13 de abril de la Secretaria de Salud, donde la respuesta del subsecretario fue que tratar de enfocar la atención pública en un funcionario "en términos de su vida privada son ganas de querer distraer la atención de las medidas de prevención".

Ante esta situación Lelo Larrea fue nombrado #LordImbécil y es que gran parte de los mexicanos estuvieron de acuerdo con la respuesta de Gatell.

En un primer cuestionamiento, el hombre preguntó al funcionario cuál era el protocolo de prevención para infantes en la emergencia sanitaria y si era conveniente "llevarlos al trabajo".

Sobre esto, López- Gatell contestó diciendo que, en días posteriores, la conferencia vespertina sobre la pandemia, contaría con la presencia de personal de la Secretaría de Educación Pública y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para profundizar en el tema. Pero, que en general, se debían extremar las medidas preventivas generales con la población más vulnerable.

Fue cuando Lelo Larrea lanzó una segunda pregunta:

"¿Usted no cree haber violado o incumplido el protocolo, el sábado anterior, cuando trajo a su hijo aquí, a Palacio Nacional?"

Agregó que Gatell es un "ejemplo para todos los mexicanos" por lo que le cuestiono si el llevar a un niño a Palacio Nacional no era una mala forma de ejemplificar la prevención, siendo que este es considerado un lugar público.

#LordImbécil #Lelo

En ese mento #Lordimbecil sintió el verdadero terror

Ahí está video ustedes hagan lo suyo se presta para muchos memes pic.twitter.com/N6vyUkJ5WP — zefos (@zefos1900) April 14, 2020

Fue cuando el funcionario señaló que, aunque el ejemplo es importante, lo son aún más las medidas de precaución y la conciencia del riesgo. Hizo hincapié en que la pregunta centraba la atención en un funcionario público para distraerla de las medidas de prevención que han sido repetidas en cada una de las conferencias.

López-Gatell no dio información sobre si el niño al que se refería el reportero era o no su hijo, pero reiteró que "las medidas de precaución deben ser consideradas en todos los casos". El reportero aseguró que el tema no era de vida privada porque sucedió en un lugar público.

Los usuarios en redes sociales no tardaron en arremeter contra Lelo Larrea, quien compartió unas gráficas que supuestamente prueban como el coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, y el gobierno mexicano ocuparon bots para atacarlo en redes.

En el tuit que publicó aseguró que el gobierno habría gastado alrededor de 890 mil pesos para criminalizar a Lelo Larrea "por hacerle una pregunta incómoda al subsecretario López Gatell.